Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mann mit offenem Haftbefehl geschnappt

Ein mutmaßlicher Ladendieb konnte am Donnerstag in Norden festgenommen werden. Am Vormittag betrat ein 37-jähriger Mann trotz bestehenden Hausverbots einen Drogeriemarkt in der Osterstraße. Mitarbeiter erkannten den Mann und informierten umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen aus Norden aufgrund wiederholter Diebstähle ein offener Haftbefehl vorlag. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der Beschuldigte von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verkehrsgeschehen

Norden - Bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem Renault auf der Pottbackerslohne in Richtung Am Markt und wollte an einer Kreuzung nach rechts abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 21-jährigen Audi-Fahrers, der aus der Straße Burggraben kam und stieß mit ihm zusammen. In dem Renault wurden die Fahrerin und ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Aurich - Radfahrerin kollidiert mit Frau auf E-Scooter

Eine Fahrradfahrerin ist am Montag in Aurich mit einer Frau auf einem E-Scooter kollidiert. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau mit dem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg der Großen Mühlenwallstraße und wollte nach links in den Hoheberger Weg fahren. Dabei übersah sie offenbar eine entgegenkommende E-Scooter-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 20-jährige Frau auf dem E-Scooter und die 63-jährige Radfahrerin wurden leicht verletzt.

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

In Hage hat sich am Montag zwischen 6 Uhr und 14 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Am Edenhof touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Hyundai an der Beifahrerseite und verursachte Sachschaden. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Unbekannte von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Marienhafe - Unfallverursacher ermittelt

Der Verursacher einer Unfallflucht in Marienhafe konnte am Montag ermittelt werden. Ein Autofahrer touchierte gegen 17 Uhr vor einer Arztpraxis in der Rosenstraße einen Audi und verursachte einen Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte er jedoch wenig später ausfindig gemacht werden. Den 68 Jahre alten Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Pewsum - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Pewsum einen Laternenmast beschädigt. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam ein unbekannter Fahrzeugführer in der Jannes-Ohling-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

