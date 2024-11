Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Norden - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Großheide - Autofahrerin war betrunken

Norden - Zeugen gesucht

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung stadteinwärts und übersah vor sich einen verkehrsbedingt haltenden Nissan-Fahrer. Es kam zum Auffahrunfall. Durch den Aufprall wurde der Nissan zudem auf einen VW geschoben. In dem Nissan wurde die 55-jährige Beifahrerin schwer verletzt, in dem Opel erlitt der 22-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Norden - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

In Norden hat am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger auf der Schulstraße in Richtung Ekeler Weg und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der 59-Jährige Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 59-Jährigen einen Atemalkoholwert von rund 2,5 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Großheide - Autofahrerin war betrunken

Eine betrunkene Autofahrerin wurde am Sonntag in Großheide von der Polizei gestoppt. Die 41-Jährige fuhr mit einem Auto auf der Westerwieke, als die Polizei sie anhielt und kontrollierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Der 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der Loppersumer Straße in Wirdum ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Loppersum und kam auf Höhe der Einmündung Aland auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Hyundai-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der graue Hyundai geriet dabei auf die Berme und beschädigte einen Leitpfosten. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Loppersum fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Norden - Unfallflucht

Am Fischerspfad in Norden wurde ein Gartenzaun beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Zaun an der Ecke Königsberger Straße und flüchtete unerlaubt. Der Unfall ereignete sich am Freitag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

