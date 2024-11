Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Samstag/ Sonntag, 23./24.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Samstag/ Sonntag, 23./24.11.2024

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung an Pkw

Ihlow- Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde in der Freitagnacht, zwischen 23.00 Uhr- 07.35 Uhr, in Riepe, Alter Weg, die Verglasung eines geparkt abgestellten Pkw eingeschlagen. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, werden Zeugen um sachdienliche Hinweise gebeten sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Sachbeschädigung an Bürogebäude

Aurich- Durch bislang unbekannte Täterschaft wird mit dem Fuß die äußere Verglasung eines Immobilienbüros in der Oldersumer Straße, Aurich, beschädigt. Der Tatzeitraum wird von Samstag, 07.45 Uhr- 09.00 Uhr, eingegrenzt. Auch hier werden Zeugen gebeten sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Aurich- Am Samstag, im Zeitraum von 11.30 Uhr- ca. 12.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Am Pferdemarkt, ein geparkter schwarzer VW- T-ROC, im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne die ihm obliegenden Maßnahmen zur Schadensregulierung zu ergreifen. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben oder Angaben zum Unfallflüchtigen machen können, wenden sich bitte unter 04941/606215 an die Polizei Aurich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Osteel - Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kontrollierte eine Norder Polizeistreife im Alten Postweg in Osteel einen PKW-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer aus Osteel unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Verfahren wurde daraufhin gegen ihn eingeleitet. Ebenso wurde eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Marienhafe - Transporterfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstagmittag gegen 12:35 Uhr wurde der Fahrer eines Transporters in der Kirchstraße in Marienhafe kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Fahrer des Transporters unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 41-jährige Mann aus Rechtsupweg wird sich nun rechtlich verantworten müssen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in Wittmund kam es am Samstag um die Mittagszeit zu einer Unfallflucht. Zwischen 11:45 und 12:15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Esenser Straße, das Fahrzeugheck von einem dunkelgrauen VW T-ROC. Ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer im Anschluss davon. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund (Tel.: 04462-9110) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell