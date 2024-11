Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Radfahrer nach Unfall gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrer nach Unfall gesucht

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwoch in Wittmund. Gegen 14.15 Uhr wollte ein bislang unbekannter Radfahrer in der Heinrich-Heine-Straße an einem Mädchen vorbeifahren, das dort zu Fuß unterwegs war. Der Unbekannte touchierte die 13-Jährige, sodass sie zu Boden stürzte. Das Mädchen wurde verletzt. Der Radfahrer soll kurz angehalten, dann aber weitergefahren sein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

