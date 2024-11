Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer verletzt

Aurich - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr fuhr eine 49-jährige Fiat-Fahrerin auf dem Extumer Weg und wollte nach rechts in die Emder Straße (B 72) einbiegen. Sie kollidierte dabei mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg von rechts kam. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Georgsheil - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Georgsheil einen Unfall verursacht. Der 25-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem VW auf der Auricher Straße (B 72) in Fahrtrichtung Emden und überholte am Ortsausgang Moordorf einen anderen Autofahrer. Als er wieder einscheren wollte, verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr musste den 25-Jährigen aus seinem Auto befreien. Er wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.

Marienhafe - Beim Abbiegen Kinder angefahren

Am Donnerstagmorgen kam es in Marienhafe zu einem Unfall, bei dem vier Kinder leicht verletzt worden sind. Ein 31-jähriger VW-Fahrer bog gegen 6.40 Uhr von der Burgstraße nach links in die Brookmerlander Straße (B72) ein. Während des Abbiegens übersah er vier Kinder, die fußläufig die B72 überquerten. Es kam zum Zusammenstoß. Die Kinder wurden leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht medizinisch behandelt werden.

