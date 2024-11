Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Kennzeichen entwendet/Esens - Baucontainer aufgebrochen/Dornum - Grundschule mit Farbe beschmiert/Friedeburg - Radfahrer nach Unfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter haben am Montag in Westerholt die Kennzeichen eines Autos entwendet. Zwischen 18.15 Uhr und 18.50 Uhr montierten die Täter beide Kennzeichen eines schwarzen Mazda ab, der auf einem Grundstück in der Parkstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Baucontainer aufgebrochen

In Esens wurde am Wochenende ein Baucontainer aufgebrochen. Auf einer Baustelle in der Carl-Gittermann-Straße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Sie entwendeten Baumaterialien und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 zu melden.

Dornum - Grundschule mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben am Wochenende die Grundschule in Dornum mit Farbe beschmiert. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 4 Uhr, sprühten die Täter weiße und gelbe Farbe an eine Wand im Schulweg. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Verkehrszeichen in der Straße Coldehörn mit weißer Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrer nach Unfall verletzt

In Friedeburg sind am Montag eine Autofahrerin und ein Radfahrer zusammengestoßen. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr gegen 17.10 Uhr auf der Straße Am Tief und wollte auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 42-jährigen Radfahrer. Sie stieß mit ihm zusammen. Der Fahrradfahrer wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

