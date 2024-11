POL-MFR: (1132) Zahlreiche Autos beschmiert - Zeugenaufruf

Simmelsdorf (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (03.11.2024) sprengten Unbekannten einen Zigarettenautomaten in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 04:35 Uhr teilte ein Anwohner der Einsatzzentrale per Notruf mit, dass soeben zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße gesprengt hätten und nun flüchten ...

