Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht/Aurich - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs/Südbrookmerland - Auffahrunfall/Aurich - Betrunken gestürzt/Aurich - Polizei sucht Autofahrer

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Dienstag. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger Radfahrer auf dem linksseitigen Radweg der Kirchdorfer Straße in Richtung Ihlow unterwegs. Gegen 8.55 Uhr wurde er, auf Höhe der Hausnummer 37, schwer verletzt und auf dem Boden liegend gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Polizeibeamte hielten am Dienstag eine Autofahrerin in Aurich an kontrollierten sie. Während der Kontrolle gegen 4.10 Uhr stellte sich heraus, dass die 21-jährige Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß, die Kennzeichen am Fahrzeug gestohlen waren und sie berauscht unterwegs war. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin, THC und Kokain. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Am Dienstag hat es in Südbrookmerland einen Auffahrunfall gegeben. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Emden. Er übersah einen vor ihm fahrenden 54-jährigen Opel-Fahrer, der verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dem Opel auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille beim Unfallverursacher fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Betrunken gestürzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend alleinbeteiligt in Aurich gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer gegen 21 Uhr auf dem Radweg der Von-Jhering-Straße bevor er stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Polizei sucht Autofahrer

Nach einem Unfall in Aurich sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Kleinbusses. Am Dienstagabend bog ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen 20 Uhr von der Von-Jhering-Straße in den Breiten Weg ein. Er übersah dabei eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrer und dessen Beifahrerin erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der unverletzten 16-Jährigen. Im weiteren Verlauf entfernten sie sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne dass vorher ein Personalienaustausch bezüglich des entstandenen Schadens erfolgen konnte. Die Polizei sucht den Fahrer oder die Beifahrerin des weißen Kleinbusses. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

