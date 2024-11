Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Ladendieb auf frischer Tat ertappt/Wiesmoor - Sachbeschädigung/Dornum - Kaugummiautomat beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag wurde in Hage ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße Baantjebur beobachten einen 37-jährigen Mann, wie er gegen 15 Uhr einen Diebstahl beging. Nach Ansprache versuchte der Mann zu flüchten, konnte aber durch die Mitarbeiter daran gehindert werden. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Wiesmoor - Sachbeschädigung

Unbekannte haben in Wiesmoor ein Trafohäuschen beschädigt. Am 14.11.2024 fiel auf, dass unbekannte Täter ein Trafohaus auf dem Friedhof in der Schulstraße mit Farbe beschmiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Dornum - Kaugummiautomat beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag versucht, einen Kaugummiautomaten in Dornum aufzubrechen. Die Täter beschädigten den Automaten in der Bahnhofstraße und flüchteten dann ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell