Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch auf der Hauptstraße in Wiesmoor. Ein 55 Jahre alter VW-Fahrer kam gegen 18 Uhr aus Richtung Friedeburg und wollte von der Hauptstraße in die Wittmunder Straße fahren. Er stoppte an der Kreuzung, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Ein nachfolgender 24-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In dem VW wurden der 55-jährige Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Auf einem Parkplatz in Wiesmoor kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße einen roten BMW 2er. Der Unbekannte fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens, der im vierstelligen Euro-Bereich liegt, zu kümmern. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Auf der Auricher Landstraße (B 72) in Großefehn hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Ein 43-jähriger Jeep-Fahrer war gegen 18.45 Uhr in Richtung Leer unterwegs und wollte auf Höhe der Kanalstraße Süd nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Lastwagenfahrer zusammen. Der Fahrer des Jeeps wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Am Mittwochmorgen hat sich in Großefehn eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte offenbar von der Auricher Landstraße nach rechts auf die Straße Voerstad abbiegen und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. Ein Verkehrszeichen wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

