Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: PKW-Brand - Sachbeschädigung am PKW - Trunkenheit im Verkehr - PKW überschlägt sich - Berauscht gefahren - Unfall im Begegnungsverkehr

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Brand eines PKW

Aurich - Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr entdeckten Anwohner der Straße Glupe einen brennenden PKW am Straßenrand und alarmierten umgehend die Polizei sowie die Feuerwehr. Der brennende PKW wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht, sodass ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden konnte. Zur Brandursache kann aktuell noch nichts Näheres gesagt werden. Die Brandermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung am PKW

Südbrookmerland - Eine unbekannte Täterschaft beschädigte am Freitagmorgen zwischen 10:00 Uhr 11:00 Uhr einen PKW, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Markstraße in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt war. Die Täterschaft zerkratze hierbei den Lack der Fahrerseite. Aktuell gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Verkehr Südbrookmerland - Ein 46-jähriger Mann aus Emden befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr die Ekelser Straße und bog nach links in die Auricher Straße/B72, Fahrtrichtung Emden, ein. Aufgrund starker Schlangenlinien wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Verdacht der Trunkenheit bestätigte sich während der Kontrolle. Eine anschließende Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1,08 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrzeugführer im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

PKW verunfallt und überschlägt sich

Ihlow - Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 22-jährige Emderin mit ihrem PKW die L1 in Fahrtrichtung Westerende. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin kurze Zeit später die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Frau wurde leicht verletzt und vor Ort durch eine Besatzung des RTW medizinisch behandelt.

Altkreis Norden

Upgant-Schott - Berauscht gefahren

Am Freitagnachmittag wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Norden ein 31-jähriger aus Upgant-Schott mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Lkw die Bundesstraße in Norden in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Einmündung zur Nadörster Straße kam diesem ein weißer Lkw mit Anhänger entgegen. Von dessen Fahrzeugdach löste sich eine Eisplatte und schlug in die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Lkws. Dieser wurde dadurch beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Eregnisse

