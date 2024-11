Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Frau leblos aufgefunden

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Frau leblos aufgefunden

In einem wasserführenden Graben in Großefehn ist am Donnerstag eine Frau leblos aufgefunden worden. Ein Spaziergänger meldete gegen 11 Uhr über den Notruf, dass im Bereich Pallerhauptweg eine Person reglos im Wasser liege. Die alarmierten Einsatzkräfte bargen die Frau aus dem Graben und konnten nur noch den Tod feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 75 Jahre alte Frau aus Großefehn. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Es ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Unglücksfall auszugehen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Wiesmoor ist am Donnerstag eine Fußgängerin angefahren worden. Gegen 14.40 Uhr wollte eine 61-jährige Peugeot-Fahrerin den Parkplatz in Richtung Hauptstraße verlassen und übersah dabei eine 67-jährige Frau mit einem Einkaufswagen. Die Fußgängerin wurde vom Außenspiegel des Peugeot getroffen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Riepe - Lkw-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Riepe ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war auf der Friesenstraße in Richtung Oldersum unterwegs und geriet offenbar auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, es entstand aber Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der beschädigte Lkw musste geborgen werden. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Er soll einen blauen oder schwarzen Lkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215.

Aurich - Radfahrerin gesucht

Auf der Oldersumer Straße in Aurich kam es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin. Gegen 14.10 Uhr wollte eine 64-jährige Seat-Fahrerin von einem Grundstück nach links in den fließenden Verkehr der Oldersumer Straße einbiegen und stieß dabei beinahe mit einer von links kommenden Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde möglicherweise verletzt. Sie entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf die Radfahrerin nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht an der Norddeicher Straße

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Norden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vor einem Herrenfriseur an der Norddeicher Straße einen grauen VW Golf. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Spiegelunfall

Auf der Leerer Landstraße in Großefehn hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Der Fahrer eines grünen Audi 80 fuhr gegen 16.50 Uhr in Richtung Schrahörnstraße, als ihm auf Höhe der Einmündung Swartfeldweg ein Auto entgegenkam. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Audi am Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis

In Norden hat die Polizei am Mittwoch eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die 36-jährige Frau fuhr mit dem Auto auf der Straße Burggraben. Sie hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

