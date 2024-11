Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch

Dornum - Farbschmierereien

Landkreis Aurich (ots)

Am Wochenende kam es in einem Wohnhaus in Aurich zu einem Einbruch. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Plaggenburg gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Mesterweg und entwendeten Wertsachen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Am vorvergangenen Wochenende kam es in Dornum zu mehreren Sachbeschädigungen im Nahbereich von Schulen. Zwischen Freitag, 15. November, und Montag, 18. November, wurden an mindestens drei Örtlichkeiten Gegenstände mit Farbe besprüht. Beschädigt wurden ein Verkehrszeichen am Fußweg zur Realschule, eine Sitzbank am Waldwanderweg neben der Realschule und im Schulweg eine Außenwand der Grundschule. Vermutlich hängen die Taten zusammen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04933 992750 zu melden.

