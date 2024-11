Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Klusforder Straße in Wittmund kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten auf einem Parkplatz den Lack eines schwarzen Audi A6. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Ein 58 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Montag auf Spiekeroog einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 23.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte im Noorderloog gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhielt einer der Beteiligten, ein 58-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, von der Polizei einen Platzverweis. Der 58-Jährige war mit dieser Maßnahme offensichtlich nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Er biss einem Beamten in die Hand, sodass dieser verletzt wurde und nicht mehr dienstfähig war. Der 58-jährige Urlauber wurde in Gewahrsam genommen und mit einem Boot aufs Festland gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

