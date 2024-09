POL-HB: Nr.: 0606 --Dealer gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Lesumbroker Landstraße Zeit: 23.09.24, 22.20 Uhr Die Bremer Polizei nahm am späten Montagabend einen Einbrecher in Burg-Grambke fest. Der 38-Jährige war in einen Discounter eingebrochen und wenig später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Der Täter warf eine Scheibe des Einkaufmarktes an der Lesumbroker Landstraße ein. Zeugen beobachteten den Einbrecher dabei ...

mehr