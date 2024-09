Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0605 --Unbekannte Gruppe schlägt auf Jugendlichen ein--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 24.09.2024, 23 - 23:15 Uhr

Am späten Dienstagabend wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher im Ortsteil Kattenturm durch Schläge auf dem Kopf schwer verletzt. Die Täter flüchteten, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr war der 16-Jährige in der Agnes-Heineken-Straße unterwegs, als ihm eine Gruppe von ungefähr zehn jungen Männern entgegenkam, ihn umringten und anschließend angriffen. Sie schlugen mehrfach mit einem Schlagstock und einer Machete auf ihn ein. Zudem wurde ihm seine Bauchtasche entrissen und sein E-Scooter gestohlen. Anschließend flüchteten alle Beteiligten in verschiedene Richtungen. Der 16-Jährige erlitt eine Fraktur am Arm und eine Schnittwunde am Kopf. Er begab sich daraufhin eigenständig in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.

Der Unbekannte mit der Machete soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und eine sportliche Statur haben. Er hat blaue Augen, sehr kurze blonde Haare, trug einen blauen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe. Der Angreifer mit dem Schlagstock soll ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine graue Mütze und soll einen dunklen Teint haben.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat am späten Dienstagabend im Bereich der Agnes-Heineken-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell