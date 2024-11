Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Ostgroßefehn kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein 40-jähriger Mann hielt sich gegen 21.50 Uhr an der Ecke Kanalstraße Süd / Postweg auf und soll orientierungslos gewirkt haben. Als Passanten ihm helfen wollten, bedrohte er sie mit einem Taschenmesser. Die Polizei wurde hinzugerufen. Das Messer wurde vor Ort sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Busbahnhof in Aurich wurde am Dienstag ein E-Scooter gestohlen. Unbekannte entwendeten das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Odys zwischen 6.20 Uhr und 16 Uhr aus dem Fahrradständer, nachdem sie das Spiralkabelschloss aufbrachen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

