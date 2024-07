Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbemerkter Brand

Erfurt (ots)

Ein unbemerkter Brand verursachte in den vergangenen Tagen in Erfurt glücklicherweise nur Sachschaden. Ein Unbekannter hatte sich im Ortsteil Hochheim an einem Einfamilienhaus zu schaffen gemacht. Er entzündete Baumaterialien, welche in der Nähe der Garage gelagert waren. Mehrere Holzbretter und ein Gartenschlauch setzte er in Brand bevor er flüchtete. Das Feuer verursachte Verrußungen an der Fassade und am Garagentor. Die Flammen erloschen schließlich eigenständig. Die Höhe des Schadens ist noch ungeklärt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren die Bewohner nicht zu Hause. Erst bei ihrer Rückkehr Dienstagnacht entdeckten sie die Beschädigungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. (SE)

