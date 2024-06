Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.06.2024.

Hohenhameln, Landkreis Peine (ots)

Schule wird von Einbrechern heimgesucht.

Hohenhameln, Ohlumer Straße, 24.06.2024, 06:00 Uhr (Feststellzeit).

Die unbekannte Täterschaft zerstörte eine Scheibe der Schule und gelangte auf diese Weise in das Objekt. Im Tatverlauf wurden Räume und Behältnisse durchsucht und eine Bargeldsumme in dreistelliger Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell