Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 30.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

Am Busbahnhof in Aurich wurde am Freitagabend ein E-Scooter gestohlen. Unbekannte entwendeten das schwarze Elektrokleinstfahrzeug der Marke Ninebot zwischen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr aus dem Fahrradständer, nachdem sie das Stahlseilschloss aufbrachen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ostgroßefehn - Zaun auf Privatgrundstück beschädigt

In der Nacht auf Freitag ist es an der Kanalstraße Nord in Ostgroßefehn zu einem Hausfriedensbruch und einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter drückten zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr, ein abgeschlossenes Eingangstor zu einem Privatgrundstück auf und beschädigten einen Sichtschutzzaun. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Großefehn unter 04943 925660.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kennzeichen entstempelt

Ein Fahrzeug ist am Freitagabend nach einer Verkehrskontrolle außer Betrieb gesetzt worden. Ein Verkehrsteilnehmer teilte gegen 22.30 Uhr ein Auto in einem augenscheinlich technisch schlechten Zustand mit. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Peugeot der 23-jährigen Fahrzeugführerin nicht mehr versichert war. Zudem war die fällige Hauptuntersuchung seit mehreren Monaten überschritten. Die Kennzeichen wurden aufgrund dessen entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Aurich - berauscht gefahren

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Freitag in der Popenser Straße in Aurich von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Der 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Upgant-Schott - berauscht gefahren

Am Donnerstagvormittag ist eine 27-jährige Autofahrerin in der Keno-Tom-Brook-Straße angehalten und überprüft worden. Es ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Vortest verlief entsprechend positiv auf Amphetamine. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Upgant-Schott - Alkoholisiert unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am frühen Samstag gegen 01:50 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer aus Upgant-Schott. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Er pustete 1 Promille. Der 26-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Dornum - Vom Unfallort geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Bensjücher Weg ist es am Freitag zu einer Unfallflucht gekommen. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein blauer Mercedes-Benz vermutlich beim Rangieren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Norden bittet unter 04931 9210 mögliche Zeugen um entsprechende Hinweise.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Abkommen von der Fahrbahn

Am Freitagabend ist eine 19-jährige Fahrzeugführerin auf der Reepsholter Hauptstraße (L11) in Friedeburg verunfallt. Die 19-Jährige kam während eines Überholvorgangs von der L11 nach links von der Fahrbahn ab und das Auto kollidierte mit einem Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell