Kriminalitätsgeschehen

Ein Auto wurde im Stiekelkamp in Norden zerkratzt. Unbekannte beschädigten mit einem spitzen Gegenstand den Lack entlang der Beifahrerseite eines roten Mazda 3. Der Wagen stand im Tatzeitraum, von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, am Fahrbahnrand. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

In der Norderstraße in Aurich kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, die Fensterscheibe und Schiebetür eines Restaurants. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Auf dem Fischteichweg in Aurich sind am Donnerstag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Gegen 16.55 Uhr wollte ein 66-jähriger Opel-Fahrer von der Hafenstraße nach links auf den Fischteichweg fahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Hyundai-Fahrers, der aus der Kirchdorfer Straße kam. Der 55-jährige Hyundai-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagmorgen in Dornum von der Fahrbahn abgekommen. Der 57-Jährige fuhr gegen 6.20 Uhr auf der Straße Accumer Riege in Richtung Fulkum und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet mit dem Lkw in den anliegenden Straßengraben. Der Fahrer konnte den Lkw eigenständig verlassen und blieb nach aktuellem Erkenntnisstand unverletzt. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden halbseitig gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Südbrookmerland. Wie bereits berichtet, war am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 25-jähriger Mann betrunken mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Auricher Straße in Moordorf unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle am Extumer Trift stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet oder den E-Scooter-Fahrer an der Bundesstraße wahrgenommen haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

In der Bahnhofstraße in Norden kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz am Norder Tor touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Polo. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

