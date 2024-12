POL-AUR: Werdum - Fußgänger angefahren

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norderney - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone Auf Norderney kam es am Montag in der Poststraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 40-Jähriger und ein 35-Jähriger zunächst in verbale Streitigkeiten. Im ...

mehr