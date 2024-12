Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallzeuge gesucht

Aurich - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Wirdum - Auto überschlug sich

Moorhusen - Mofa-Fahrerin verletzt

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallzeuge gesucht

Die Polizei sucht den Zeugen eines Parkplatzunfalls in Norden. Am Montag wurde zwischen 12.40 Uhr und 13.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Juister Straße ein VW T-Roc beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ vor Ort einen Zettel, aber anonym. Dieser unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag nach einem Unfall in Aurich geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 20.45 Uhr mit einem dunklen Pkw mit Wittmunder Kennzeichen auf dem Großen Moorweg und erfasste einen 20-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer unter 04941 606215.

Wirdum - Auto überschlug sich

In Wirdum ist am Montag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Mercedes Transporter auf dem Uppinger Weg und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der 19-Jährige kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Moorhusen - Mofa-Fahrerin verletzt

Eine 69-jährige Mofa-Fahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Moorhusen verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 14 Uhr auf der Tom-Brook-Straße in Richtung Upende und wollte nach links in den Rüskeweg abbiegen. Beim Abbiegen stieß sie gegen den linken hinteren Radkasten eines entgegenkommenden Lkw. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Großefehn. Gegen 19.10 Uhr stieß ein Lkw-Fahrer an der Ecke Leerer Landstraße / An der Kirche mit einem Opel-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 04944 914050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell