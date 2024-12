Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Großheide - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen ist ein Verkehrsunfallverursacher in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 8 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund unterwegs. Als er nach links in die Straße Am Tiergarten einbog, stieß er mit einem bevorrechtigten VW-Fahrer zusammen, der in Richtung Aurich fuhr. Der unbekannte Autofahrer soll noch ausgestiegen sein und den Schaden kurz begutachtet haben. Dann hätte er seine Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglich. Bei dem unbekannten Auto handelt es sich um einen grauen oder goldenen VW Golf Plus oder einem ähnlichen Modell. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn mit kräftiger Statur gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Mühlenparkplatz an der Norddeicher Straße in Norden kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen 9 Uhr und 10 Uhr einen schwarzen VW Golf und verursachte Sachschaden. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Großheide - Unfallflucht

Vor einem Supermarkt in der Schloßstraße in Großheide hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 6 Uhr und 14.15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen einen roten VW Polo, Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell