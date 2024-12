Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Victorbur - Anhänger aufgebrochen

Pewsum - Einbruch in Vereinsheim

Großefehn - Unfall beim Abbiegen

Krummhörn - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Victorbur - Anhänger aufgebrochen

Auf eine Baustelle in Victorbur kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Diebstahl. Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, betraten Unbekannte die Baustelle der Feuerwache in der Neuen Straße und machten sich an einem Fahrzeug-Anhänger zu schaffen. Was genau entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Pewsum - Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Pewsum wurde eingebrochen. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 9.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu Vereinsräumen in der Olympiastraße und durchsuchten diverse Schränke. Es wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfall beim Abbiegen

Auf dem Postweg in Großefehn kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10.50 Uhr wollte ein 45-jähriger Ford-Fahrer vom Postweg in die Oldendorfer Straße abbiegen. Er übersah eine entgegenkommende 63-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 12.000 Euro.

Krummhörn - Radfahrerin verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in der Gemeinde Krummhörn verletzt worden. Gegen 15 Uhr war eine 33-jährige Opel-Fahrerin auf der Königsberger Straße in Pewsum unterwegs und wollte auf die Woltzetener Straße fahren. Sie übersah dabei, dass von rechts eine Fahrradfahrerin kam und erfasste sie. Die 59-jährige Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell