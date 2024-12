FW-M: S-Bahn bleibt im Tunnel liegen (Haidhausen)

München (ots) - Freitag, 29. November 2024, 21.01 Uhr Verdistraße Am Freitagabend ist es in Obermenzing zu einem Pkw-Brand gekommen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Gegen 21 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem brennenden Pkw zum Autobahnende der A 8 München-Stuttgart alarmiert. Ein 3er BMW stand in Vollbrand. Unverzüglich wurden von zwei ...

