LPI-J: Haftbefehl realisiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Auch, wenn das Obst in der Auslage eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Heine-Straße zum Zugreifen einlädt, sollte es am Bezahlwillen nicht mangeln. So jedoch geschehen am Mittwochmorgen. Ein 25-Jähriger entnahm einen Apfel und verspeiste diesen noch vor Ort. Auf sein Handeln angesprochen reagierte diese jedoch nicht und verließ den Markt. Doch dies schützte ihn nicht vor ...

mehr