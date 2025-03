Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Hedelfingen (ots)

Ein Sachschaden von rund 50.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (18.03.2025) in der Hedelfinger Straße ereignet hat. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters fuhr gegen 13.40 Uhr in der Hedelfinger Straße Richtung Hedelfingen. Auf Höhe der Hausnummer 102 bog er ersten Erkenntnissen zufolge verbotswidrig links ab und stieß mit der Stadtbahn der Linie U9 zusammen, die in dieselbe Richtung fuhr. Bei dem Zusammenprall verletzte sich niemand. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

