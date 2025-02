Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Rudersberg: Wohnhausbrand

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr kam es in der Gartenstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus. Der Brand brach zunächst im Erdgeschoss aus und breitete sich auf das Obergeschoss aus. Drei im Haus befindliche Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, weshalb niemand verletzt wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Rudersberg und Schorndorf mit sechs Fahrzeugen, darunter eine Drehleiter und um die vierzig Einsatzkräfte gelöscht werden. Des Weiteren waren 6 Fahrzeuge des DRK vor Ort. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und eine erste Schätzung des Sachschadens beläuft sich auf etwa 150 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

