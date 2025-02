Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfälle, Versuchter Diebstahl aus Pkw mit Festnahmen

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand im Keller

Am Mittwoch, gegen 0 Uhr, wurde in der Goldbacher Hauptstraße ein Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einem Wohnhaus ein Ofen brannte, wodurch ein Sachschaden von 2000 Euro entstand. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr befuhren eine 57-jährige Renault-Fahrerin und ein 36-jähriger BMW-Fahrer den Vohensteinweg in entgegengesetzter Richtung, als sie frontal kollidierten. Beide hatten zuvor gegen das Rechtsfahrverbot verstoßen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Sulzbach-Laufen: Abkommen von Fahrbahn

Aufgrund einer Fehleinschätzung kam am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr eine 19-jährige Mitsubishi-Fahrerin und ihre 35-jährige Beifahrerin mit dem rechten Vorderrad ins Bankett. Daraufhin übersteuerte die Fahrerin nach links, weshalb das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich um 180 Grad drehte und anschließend am Fuß einer Böschung auf der Seite zum Liegen kam. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Bühlertann: Pkw gegen Baum

Eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Dienstagabend gegen 21:40 die K2628, als sie allein beteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem dortigen Baum kollidierte. Durch die Kollision wurde die Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Crailsheim - Onolzheim: Versuchter Diebstahl aus Pkw mit Festnahmen

Am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr wurden in Onolzheim zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie versuchten, Fahrzeuge zu öffnen, woraufhin eine Streife alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Streife gingen die beiden Männer flüchtig. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 33-Jähriger noch in der Hegelstraße angetroffen und festgenommen werden. Der zweite flüchtige 30-jährige Mann wurde im Bereich Onolzheim-Altenmünster mit einem bei der Flucht entwendeten Fahrrad angetroffen und festgenommen. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete der 30-jährige Beschuldigte Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen beiden werden nun entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell