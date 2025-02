Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde die Polizei über einen Vorfall informiert, bei dem ein 21-Jähriger und seine Begleiterin von einem Unbekannten verfolgt und gefilmt wurden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Marienstraße / Adelbergergasse.

Nach Angaben des 21-Jährigen parkte seine Freundin den PKW gegen 22 Uhr zunächst kurzzeitig in der Marienstraße. Hier stellte sich bereits ein unbekannter Mann grundlos dem Fahrzeug in den Weg. Als sie langsam weiterfuhren, verfolgte der Unbekannte das Fahrzeug zu Fuß und filmte den PKW und das Kennzeichen. Zudem forderte dieser den 21-Jährigen mehrfach auf auszusteigen und versuchte die Autotür zu öffnen. Als der 21-Jährige aus dem Fahrzeug ausstieg, rannte der Mann davon.

Ein ähnlicher Vorfall wurde der Polizei bereits gegen 17 Uhr in der Siemensstraße gemeldet. Auch hier wurde ein 41-Jähriger von einem Unbekannten gefilmt. Als ihn dieser daraufhin ansprach, zeigte der Unbekannte dem 41-Jährigen den Mittelfinger und rannte in Richtung Fitnessstudio davon.

Der Unbekannte wurde in beiden Fällen als etwa 1,90 m groß, sportlich und circa 30-40 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Vollbart und sprach schlecht Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Mütze, blaue Jeans und einem dunklen Rucksack.

Zeugen, welche Hinweise geben können oder ebenfalls von dem Unbekannten belästigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Hinterachse verloren

Am Dienstag um kurz vor 19 Uhr befuhr eine 30-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta die Bahnparallele Trasse von Attenhofen in Richtung Aalen. Auf der Fahrt löste sich plötzlich die Hinterachse an dem Fahrzeug, so dass dieses ins Schleudern geriet und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

