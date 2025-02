Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Körperverletzungen, Arbeitsunfall, Nötigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt: Einbruch in Ladengeschäft

Ein Einbrecher brach im Zeitraum zwischen Samstag und Montag in einen Hofladen in der Südstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Zudem verursachte er mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Sonntag und Montag begab sich ein Dieb auf ein Gartengrundstück im Gewann Bobsweinberg und brach anschließend in eine Gartenhütte ein. Er entwendete ein wenig Bargeld und verursachte rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Hohenacker unter Telefon 07151/82149 entgegen.

Remshalden: Auffahrunfall

Ein 15-Jähriger fuhr am Montag gegen 17.40 Uhr in der Unteren Hauptstraße mit seinem Kleinkraftrad auf einen Ford Transit auf, dessen 25-jähriger Fahrer abbremste. Der Junge stürzte und verletzte sich zumindest leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Waiblingen: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher versuchte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen vergebens, die Eingangstüre eines Wohnhauses in der Raithelhuberstraße aufzuhebeln. An der Türe entstand Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter Telefon 07151/82149 entgegen.

Remshalden: Gewahrsam nach Körperverletzung

Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr ging ein 34-jähriger Mann in der Badstraße unvermittelt auf eine 43-jährige Frau zu, welche an ihrem Fahrzeug stand. Er begann die Frau anzuschreien und schlug ihr anschließend ohne Vorwarnung ins Gesicht. In der Folge bedrohte er die Frau und entfernte sich anschließend. Die Polizei konnte den Mann wenig später in der Badstraße antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Backnang-Steinbach: Arbeitsunfall

Am Montagmittag transportierte ein 38-Jähriger mit einem LKW Aushub und Fräsgut auf der Deponie im Heiligenwald. Als er den Sattelkipper auf unverdichtetem und leicht abschüssigem Gelände zum Entladen ausfuhr, kippte dieser unvermittelt links. Hierbei kippte auch die Zugmaschine zur Seite. Der 38-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus der Dachluke befreien. Er wurde leicht verletzt.

Backnang: Körperverletzung und Bedrohung

Zwei Bewohner in der Maubacher Straße gerieten am Montagnachmittag aus ungeklärter Ursache in Streit. Dabei stand ein 25-jähriger zunächst außerhalb des Gebäudes und verlangte lautstark, dass ein 37-jähriger Bewohner nach draußen kommen soll. Beide Personen trafen dann im Gebäude aufeinander. Dabei schwang der 25-Jährige ein größeres Messer bedrohlich in Richtung des 37-Jährigen und traf diesen dabei mit der stumpfen Seite am Oberarm. Die Situation konnte vor Eintreffen der Polizei durch andere Bewohner geschlichtet werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leutenbach: Nötigung im Straßenverkehr

Am Montag, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Porsche-Fahrer die Bundesstraße B 14. Zwischen Nellmersbach und Waldrems wurde der Porsche-Fahrer durch einen 27-jährigen VW-Fahrer mehrfach geschnitten und so stark ausgebremst, dass eine Gefahrenbremsung nötig war, um einen Unfall zu vermeiden. Zur genauen Klärung des Geschehens bittet das Polizeirevier Backnang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

