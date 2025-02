Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Unfallflucht

Aalen/Westhausen: Unfall auf der A7

Eine 50-Jährige befuhr am Montag gegen 14:35 Uhr mit einem Seat die linke Fahrspur der A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Agnesbergtunnel wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen, wobei die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt werden.

Essingen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Beim Rückwarts ausparken beschädigte am Montag gegen 15:10 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Astra, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aalener Straße geparkt war. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, war vermutlich mit einem dunklen Geländewagen / Land Rover unterwegs, dessen Kennzeichen mit den Buchstaben DGF- begann. Hinweise auf den Unfallflüchtigen Fahrer, der einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hinterlassen hat, nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

