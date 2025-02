Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Fahrzeugbrand, Verkehrsunfall und illegeale Müllablagerung

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagmorgen 8:30 Uhr wurde aus einem verschlossenen Pkw in der Kurt-Schumacher-Straße ein Handy entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Crailsheim: Fahrzeug geht in Brand auf

Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg der BAB6 kam es am Montag gegen 15:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand. Ein Fahrzeuglenker fuhr das Fahrzeug des Herstellers Kia in Fahrtrichtung Nürnberg, als er während der Fahrt mehrere Warnleuchten feststellte. Daraufhin lenkte er das Fahrzeug auf den Parkplatz Reußenberg, auf welchem das Fahrzeug kurz darauf Feuer fing. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Ilshofen und Wolpertshausen mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften am Einsatzort.

Fichtenau: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Am Montagabend gegen 20:55 Uhr befuhr eine 56-jährige Audi-Fahrerin die Breitenbacher Straße von Breitenbach in Fahrtrichtung Matzenbach. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, pralle gegen einen Baum und kam schließlich mit ihrem Fahrzeug auf der Fahrerseite seitlich in einem Graben zum Liegen. Die Frau wurde durch diesen Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während des Einsatzes war zudem die Feuerwehr Fichtenau mit 3 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Insgesamt geht man derzeit von einem Sachschadden von mehreren tausend Euro aus.

Crailsheim: Illegale Müllablagerung

In einem Zeitraum von Freitag 17 Uhr bis Montag 8 Uhr wurde in der Friedrich-Bergius-Straße auf einem Parkplatz neben einem Kindergarten mehrere Autoreife und zwei Kinderwägen illegal entsorgt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell