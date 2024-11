Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Einbruch, Automaten aufgebrochen

Lenningen (ES): In Sportgaststätte eingebrochen

In den vergangenen Tagen ist in die Räumlichkeiten eines Sportvereins und der dazugehörigen Sportgaststätte in Schopfloch eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Rückseite gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Gebäudes in der Straße Im Kämmerle. Anschließend durchwühlte der Unbekannte sämtliche Schränke und Schubladen, die er zum Teil aufhebelte. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ebenso kann noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch sich der angerichtete Schaden beläuft. Der Polizeiposten Lenningen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Weilheilm/Teck (ES): Brand in Kartonagenpresse

Zu einer rauchenden Kartonagenpresse sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag, gegen zehn Uhr, in die Baumgartenstraße ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand in der Presse schnell löschen. Wie sich herausstellte, war wohl ein Akku mit dem Altpapier in die Zerkleinerungsanlage der Presse geraten, was den Brand ausgelöst haben dürfte. Verletzt wurde niemand. Außer einer kleinen Menge verbrannten Altpapiers war kein Sachschaden entstanden. (cw)

Bitz (ZAK): Automaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

An einer Waschanlage in Bitz haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen ihr Unwesen getrieben. Derzeitigen Ermittlungen zufolge brachen die Kriminellen zwischen etwa ein Uhr und 3.30 Uhr mehrere Automaten an der Waschanlage auf und ließen Münzgeld, Waschmünzen und Waschzubehör mitgehen. Was genau gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro beziffern. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07434 /9390-0 um Hinweise. (cw)

Albstadt (ZAK): Kellerbrand in Ebingen

Der Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Maurerstraße in Ebingen hat am Donnerstagmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 13.15 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass auf der Gebäuderückseite aus dem Keller Rauch aufstieg und wählte den Notruf. Alle Personen konnten sich anschließend ins Freie begeben und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass der Brand in einem der Kellerverschläge ausgebrochen sein dürfte. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

