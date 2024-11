Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Unfällen geflüchtet; Im Fahrstuhl eingeschlossen; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug; Raub; Räuberischer Diebstahl; Einbrüche; Heizöl ausgelaufen

Reutlingen (ots)

Nach Unfällen geflüchtet

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten muss sich ein 30-Jähriger verantworten, der am Mittwochabend gleich mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat und danach geflüchtet ist. Der Mann war kurz nach 23 Uhr mit seinem Ford EcoSport auf der Rommelsbacher Straße unterwegs, wobei er einer vorausfahrenden Mercedes E-Klasse eines 63-Jährigen ins Heck krachte. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt weiter in Richtung Rommelsbach fort. Im Bereich des Dietweg muss es dann zu einer Kollision mit dem Bordstein gekommen sein, bei dem einer der Vorderreifen des Ford so schwer beschädigt wurde, dass er sich von der Felge löste. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr er dann auf der Felge weiter in Richtung Rommelsbach, wobei er so schnell unterwegs war, dass er am Kreisverkehr mit der Ermstalstraße die Kontrolle über seinen Wagen verlor, geradeaus über die Mittelinsel fuhr und gegen einen Holzmast krachte, an dem sein schwer beschädigter Ford letztendlich stehen blieb. Anschließend stieg er aus und flüchtete zu Fuß. Da im zurückgelassenen Fahrzeug Spuren gefunden wurden, die auf eine mögliche Verletzung des Fahrers hindeuteten, wurden umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, zu denen nicht nur mehrere Streifenwagen, sondern auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Im Verlauf dieser Fahndung konnte der 30-Jährige angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Da eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes nicht nur ein vorläufiges Atemalkoholergebnis im Bereich der absoluten Verkehrsuntüchtigkeit, sondern auch Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er diesen bereits vor wenigen Wochen nach einer Trunkenheitsfahrt hatte abgeben müssen. Sein Auto wurde in der Folge beschlagnahmt. Nennenswert verletzt wurde niemand. Die bislang bekannten Sachschäden dürften sich auf mindestens 20.000 Euro summieren. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen auch zu weiteren, möglichen Unfallstellen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Im Fahrstuhl eingeschlossen

Ein Rettungseinsatz hat die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend zu einem steckengebliebenen Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in die Hermann-Ehlers-Straße geführt. Dort waren kurz nach 20 Uhr zwei Seniorinnen bei der Fahrt mit dem Aufzug aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des 6. Obergeschosses stecken geblieben. Den Einsatzkräften gelang es nach einer halben Stunde die beiden Frauen unverletzt aus der misslichen Situation zu befreien. (gj)

Pfullingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag an der Einmündung Marktstraße / Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 14.17 Uhr mit seinem Renault Master die Marktstraße in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe der Ampelanlage Dieselstraße bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 85-jähriger Lenker eines VW Golfs seine Geschwindigkeit verringerte und letztlich an der Ampel zum Stillstand kam. Der Renault krachte ins Heck des VW und schob diesen mehrere Meter nach vorn. Beide Fahrzeuglenker wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während eine sofortige ärztliche Behandlung für den Unfallverursacher nicht notwendig war, wurde der 85-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert. (lh)

St. Johann (RT): Frau betrogen

Eine Frau aus St. Johann ist im Laufe des Mittwochs Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich der Täter als Beamter der Kriminalpolizei aus und gaukelte der Frau die frei erfundene Geschichte vor, sie sei von einer Einbrecherbande ins Visier genommen worden. Zur angeblichen Sicherung ihres Geldes forderte der Kriminelle die Seniorin auf, Bargeld und Wertsachen der "Polizei" zu übergeben. Wie gefordert, deponierte die Geschädigte ihren Geldbeutel sowie Wertgegenstände in einem Topf vor ihrer Wohnungstür. Kurze Zeit darauf wurde der Topf von einem Komplizen des kriminellen Anrufers abgeholt. Wenig später erkannte die Dame den Betrug und verständigte die richtige Polizei. Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (ms)

Pfullingen (RT): Frau den Geldbeutel geraubt (Zeugenaufruf)

Einer Frau ist am Mittwochabend in Pfullingen der Geldbeutel geraubt worden. Die 20-Jährige war gegen 20.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Römerstraße unterwegs. Auf Höhe der Schloss-Schule wurde sie von einem bislang unbekannten Mann von hinten angegangen. Der Unbekannte entriss ihr den in der Hand mitgeführten Geldbeutel und rannte in Richtung Reutlingen davon. Die Frau konnte ihre Geldbörse im Anschluss wenige Meter weiter ohne das sich zuvor darin befindliche Geld auffinden. Die 20-Jährige zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu. Der Räuber ist etwa 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine dunkelblaue Jeans sowie schwarze Handschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Metzingen (RT): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Metzingen derzeit gegen einen noch unbekannten Täter. Der Mann entwendete am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, aus einem Outlet in der Straße Enzianhöfe ein Eau de Parfum, weshalb er vom Ladendetektiv verfolgt wurde. Im weiteren Verlauf zog der Kriminelle ein Messer und zeigte es dem Detektiv, der daraufhin die Verfolgung abbrach. Verletzt wurde niemand. (mr)

Plochingen (ES): Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Mann mit einem Mercedes die Esslinger Straße stadteinwärts und bog nach links in die Brühlstraße ab. Zeitgleich überquerte eine Zehnjährige den dortigen Fußgängerüberweg der Brühlstraße. Das Mädchen wurde vom Mercedes erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und auf den Gehweg abgeworfen. Vom Rettungsdienst wurde das beim Unfall verletzte Kind zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchheim (ES): Einbruch in Metzgerei-Geschäft

Ein Metzgerei-Geschäft in der Naberner Straße in Jesingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte brach im Zeitraum von 22.45 Uhr bis 4.30 Uhr die Eingangstür auf und machte sich auf die Suche nach Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Schaden an der beschädigten Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Weilheim (ES): Heizöl ausgelaufen

Beim Befüllen eines Ofens mit Heizöl sind am Mittwochabend auf dem Gelände eines Betriebes in der Otto-Hahn-Straße circa 100 Liter Heizöl ausgelaufen. Ein 28-jähriger Firmenangehöriger bemerkte kurz nach 18 Uhr den offensichtlich vergessenen Befüllvorgang am Ofen, bei dem der flüssige Brennstoff aus dem vollständig gefüllten Vorratsbehälter in eine Abwasserrinne geflossen war. Die alarmierte Feuerwehr, welche mit 4 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, vor Ort kam, stellte fest, dass das Heizöl bereits in die Kanalisation gelangt und in einem Pumpwerk angekommen war. Das übergelaufene Öl konnte in der Folge im Pumpwerk sowie in einem Regenüberlaufbecken abgesaugt und anschließend entsorgt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte kein Heizöl ins Erdreich. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit Pkw Zaun durchbrochen

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Mittwochmittag auf der B28 zwischen der Anschlussstelle Kusterdingen und Tübingen ereignet. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Kia auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er von der linken auf die rechte Fahrspur und von dort nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach sein Wagen zunächst einen Zaun und kollidierte anschließend mit dem Baumbewuchs des Böschungsbereichs, wo sein Wagen zum Stillstand kam. Verletzt wurde der 43-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Sachschaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro, der am Zaun und im Grünbereich auf rund 2.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur circa eine Stunde gesperrt. (gj)

Mössingen (TÜ): In Café eingebrochen

In ein Café am Löwensteinplatz ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter brach in der Zeit von 20.30 Uhr bis 5.50 Uhr eine Zugangstür des Lokals auf und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Ob der Kriminelle hierbei etwas erbeuten konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der verursachte Schaden an der Tür dürfte mehrere hundert Euro betragen. (gj)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Tailfingen entstanden. Ein 24-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit einem Renault Clio auf der Katharinenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Lange Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Tourneo eines 51 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Straßberg (ZAK): Mit Auto Abhang hinuntergestürzt

Eine junge Frau ist am späten Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen in Straßberg einen Abhang hinuntergestürzt. Die Fahrerin des VW Polo war gegen 17.50 Uhr auf der Buosteige bergabwärts unterwegs und kam auf dem winterglatten Untergrund alleinbeteiligt nach links von der schmalen Straße ab. In der Folge stürzte das Fahrzeug ungefähr drei Meter das steile Gelände hinab und blieb letztlich auf dem Dach liegend an einem Baum hängen. Während der VW von der Feuerwehr gegen ein weiteres Abrutschen gesichert wurde, konnte die junge Frau vom Rettungsdienst aus dem Wagen gerettet werden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde sie nachfolgend in eine Klinik gebracht. Ein im Kofferraum befindlicher Hund war augenscheinlich unverletzt geblieben. Der total beschädigte Polo wurde geborgen und abgeschleppt. (mr)

