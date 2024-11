LPI-SHL: Zusammenstoß mit einer Eule

Dorndorf (ots) - Ein Fahrzeugführer wollte am späten Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Dorndorf, Lange Straße, einparken. Beim Rangieren übersah er eine Frau, die sich gerade auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug befand. Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde die Fußgängerin am linken Ellenbogen sowie am linken Fuß verletzt. Zur medizinischen Behandlung wurde sie ins Klinikum Bad Salzungen ...

