LPI-SHL: Unfall nach Besuch im Einkaufsmarkt

meiningen (ots) - In den Morgenstunden des 26.11.2024 gegen 06.20 Uhr kam es in der Westendstraße in Schmalkalden zu einem Übergriff an einem 17jährigen. Der 17jährige wurde durch einen unbekannten Täter angegriffen. Der Unbekannte hielt den Jugendlichen fest, schüttelte ihn und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der Jugendliche wehrte sich dagegen, so dass sich der unbekannte Täter entfernte. Zu einer Herausgabe der Wertgegenstände kam es nicht. Wer ...

