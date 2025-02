Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall vermutlich aufgrund medizinischer Ursache

Am Dienstag um kurz vor 10:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Lenker eines Hyundai die Mönchsbuchstraße (K3325) von Wasseralfingen in Richtung Treppach. In der Ortsmitte von Affalterried konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie der Fahrer plötzlich im Fahrzeug zusammensackte und im weiteren Verlauf der PKW nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Laternenmast prallte und letztendlich rückwärts in ein Gartengrundstück rollte, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW musste die Ortsdurchfahrt Affalterried bis etwa 12 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Westhausen: Aufgefahren

Am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lenker eines VW Busses die B29 von Bopfingen in Richtung Aalen. Kurz vor der Anschlussstelle zu BAB 7 übersah der 49-Jährge, dass die vor ihm fahrenden PKW an der roten Ampelanlage anhalten mussten und fuhr infolgedessen auf den davorstehenden BMW, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde, auf. Bei dem Unfall wurde eine 16-jährige Mitfahrerin in dem BMW leicht verletzt.

Röhlingen: Verkehrszeichen entwendet

Am Sonntagmorgen, 09.02.25, wurde in der Lehenstraße ein Verkehrszeichen (Fußgängerweg) abgeschraubt und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Verkehrszeichens nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diesel entwendet, Tank beschädigt

An einem Abschleppwagen, der zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Reutestraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit der Tankdeckel aufgebrochen und daraus eine geringe Menge Diesel entwendet. Allerdings wurde der Tank beim Aufbrechen so stark beschädigt, dass dieser komplett ersetzt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

