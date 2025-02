Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr einen geparkten Ford. Dieser war zur Unfallzeit auf einem Supermarktparkplatz in der Wiesenstraße abgestellt. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Winnenden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07195 6940.

Fellbach: Unfall - Fußgänger leicht verletzt

Am Dienstag gegen 09:45 Uhr rangierte ein 18-jähriger Seat-Fahrer rückwärts auf einem Parkplatz in der Schorndorfer Straße. Dabei übersah er einen 57-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Seat entstand kein Sachschaden.

