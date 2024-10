Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung auf der Zimmerstr. in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Trockner in Brand, die Bewohner bemerkten den Brand frühzeitig und konnten beim Verlassen der Wohnung alle weiteren Hausbewohner bis auf eine bettlägerige Bewohnerin im 1. Obergeschoss warnen. Die bettlägerige Bewohnerin konnte in ihrer Wohnung verbleiben und wurde während der Löscharbeiten vom Rettungsdienst betreut. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Bewohnerin der Dachgeschosswohnung hatte Brandrauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Alle Bewohner bis auf die der Brandwohnung konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung. Die Feuerwehr war für ca. 1,5 Std. mit 20 Einsatzkräften im Einsatz.

