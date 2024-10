Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Unfall auf Bahngelände in Osterfeld - Kind durch Stromüberschlag schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Gegen 18 Uhr ereignete sich auf dem Bahngelände in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters am Bahnhof Osterfeld ein schwerer Unfall. Zwei Kinder hielten sich in unmittelbarer Nähe der Gleise auf, als es vermutlich zu einem Stromüberschlag kam. Dabei erlitt eines der Kinder schwere Verletzungen.

Trotz des Vorfalls gelang es beiden Kindern, eigenständig zum Bahnsteig zu laufen. Dort wurde das verletzte Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einer Ersthelferin betreut. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik zur weiteren Behandlung geflogen.

Das zweite Kind blieb unverletzt, wurde jedoch durch zwei Kollegen der Notfallseelsorge betreut, bis es an Familienangehörige übergeben werden konnte.

Während des Einsatzes war die Bahnstrecke vollständig für den Zugverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell