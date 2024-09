Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Heckenbrand bedroht Bungalow

Am Montagabend, 23.09., wurde die Feuerwehr zu einem Heckenbrand nach Pulheim-Sinthern gerufen. Der Brand einer Hecke drohte auf ein Wohnhaus überzuschlagen. Das Feuer wurde rechtzeitig gelöscht und größerer Schaden vermieden.

Um kurz vor halb sieben schrillten die Meldeempfänger der Feuerwehr in Pulheim. Die Kreisleitstelle hatte die Löschzüge Geyen und Brauweiler sowie die Kräfte der hauptamtlichen Wache aus Pulheim alarmiert. In Pulheim-Sinthern war eine Hecke in Flammen aufgegangen und bedrohte jetzt einen Bungalow. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte unter Leitung von Stadtbrandinspektor Christian Heinisch vor Ort und mussten feststellen, dass eine etwa sechs Meter lange und knapp drei Meter hohe Thuja-Hecke bei Gartenarbeiten in Flammen aufgegangen war. Zwischenzeitliche Löschversuche der Nachbarschaft brachten nicht den gewünschten Erfolg. Da die Hecke nur wenige Meter vom Haus entfernt und mit großer Wärmeentwicklung brannte, wurde diese sofort von zwei Löschtrupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit C-Rohren abgelöscht und das Haus vor einer weiteren Einwirkung der Flammen geschützt. Durch das Feuer wurde das Haus leicht beschädigt, konnte aber dem Eigentümer nach den Löscharbeiten und einer Kontrolle der Räumlichkeiten wieder übergeben werden. Zu dem Feuer waren neben dem Rettungsdienst insgesamt 37 Kräfte mit sechs Fahrzeugen ausgerückt, die ihren Einsatz etwa eine halbe Stunde nach deren Eintreffen erfolgreich beenden konnten.

Die Feuerwehr Pulheim weist alle Bürger darauf hin, dass gerade Thuja-Hecken schon mit einer leichten Zündenergie - hier reicht schon ein weggeworfener Zigarettenstummel aus - in Brand gesetzt werden und dann schnell zu einem großen Schadenfeuer führen können. Thuja-Hecken haben zumeist dünne, teils dürre Äste, wobei die Thuja-Blätter leicht brennbare ätherische Öle beinhalten und somit leicht brennen können. Das ist auch ein Grund dafür, dass diese Hecken, auch wenn die Thuja-Blätter grün und saftig sind, auch außerhalb heißer Sommertage z.B. durch die Wärmestrahlung eines Bunsenbrenners leicht, ja fast explosionsartig, in Flammen aufgehen können. Die Erfahrung der Feuerwehr zeigt, dass bei Vegetationsarbeiten mit Bunsenbrennern schnell auch andere Heckensorten Feuer fangen und wenn sich diese in der Nähe von Gebäuden befinden, ein ganzes Haus in Brand setzen können.

