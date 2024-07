Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Radfahrer frontal von PKW erfasst - Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der Bonnstrasse in Pulheim wurde ein Radfahrer im Bereich eines Fahrbahnteilers beim überqueren der Landstraße von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die Rettungskräfte wurden von einem Rettungshubschrauber unterstützt.

Am Donnerstag, 25.Juli, kam es gegen 13.30, auf der L183 (Bonnstraße) in Pulheim, im Kreuzungsbereich der Siemensstraße, an einer Querungshilfe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer wurde beim überqueren der Bonnstraße von einem PKW erfasst und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Die Feuerwehr Pulheim rückte unter Einsatzleitung von Oberbrandmeister Axel Ehlke sofort mit zwei Feuerwehrfahrzeugen, einem Rettungs- und einem Notarztwagen zur Einsatzstelle aus. An der Einsatzstelle kümmerten sich die Rettungskräfte um den schwerverletzten Mann, dem bereits durch einen Ersthelfer intensiv geholfen wurde. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde zusätzlich der Rettungshubschrauber "Christoph 3" zur Einsatzstelle beordert. Hier wurde der Verletzte nunmehr von zwei Notärzten behandelt und im Anschluss unter Begleitung des Notarztes in eine Spezialklinik nach Köln gebracht. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt und an der Einsatzstelle von der Feuerwehr betreut. Ein Transport des Fahrers ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die neun eingesetzten Kräfte der Feuerwehr, die den Rettungsdienst als auch die Polizei bei der Absperrung der Unfallstelle unterstützte, konnte ihren Einsatz gegen 15 Uhr beenden. Die Bonnstraße blieb aber zwischen der Venloerstraße und Widdersdorfer Straße weiter gesperrt, da ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei den Unfall aufnahm.

