FW Pulheim: Gekappte Frischwasserleitung überflutet Keller

Pulheim (ots)

In Pulheim wurden bei Bauarbeiten an einem Bungalow eine Frischwasserleitung abgerissen und der Keller überflutet. Die Feuerwehr und der Energieversorger waren schnell vor Ort und verhinderten Schlimmeres. Nachdem am Dienstag, 23.07.2024, die Löschzüge Geyen, Stommeln und Pulheim mit den hauptamtlichen Kräften zu einen Kleinbrand in Pulheim alarmiert worden waren und den Einsatz mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes schnell beenden konnten, wurde der Löschzug Pulheim direkt im Anschluss zu einem Wasserschaden entsandt. Im Mohnblumenweg war bei Ausschachtarbeiten mit einem Minibagger der Baggerführer im Bereich der Hauswand so unglücklich an das Frischwasserrohr gekommen, dass dieser das Rohr mit seiner Baggerschaufel auseinandergerissen hatte. Sofort strömte das Frischwasser mit vollem Druck in den Keller. Unter Einsatzleitung von Unterbrandmeister Fabian Ufer wurden sofort zwei Tauchpumpen in Betrieb genommen, um das Wasser im Keller nicht noch weiter steigen zu lassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Wasserstand auf etwa einen halben Meter begrenzt werden. Parallel mit der Alarmierung der Feuerwehr wurde auch der Energieversorger informiert, der nach kürzester Zeit die Schadenstelle erreichte. Die Mitarbeiter konnten es durch das schnelle Verschließen mehrerer Absperrschieber im Umfeld des Gebäudes erreichen, dass kein weiteres Wasser in den Keller eindrang. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 15 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Einsatz, nachdem der Keller leergepumpt war, nach gut 1,5 Stunden beenden und die RheinEnergie konnte die notwendigen Reparaturarbeiten beginnen. Bei den gesamten Maßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass viele Haushalte im Mohnblumenweg und Kornblumenweg bis gegen 17:30 Uhr von der Frischwasserversorgung abgeschnitten waren.

