Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Pkw in Rostock

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rostock (ots)

Am Mittwoch, den 19.06.24, gegen 02:15 Uhr, wurde die Polizei in Rostock-Dierkow über einen brennenden PKW in der Straße "Am Fliederbeerenbusch" in Toitenwinkel informiert. Als die Kollegen vor Ort eintrafen, brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Die kurz danach eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der PKW wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Türen eines Nebengebäudes wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und die Wand des Wohnhauses stark verrußt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Ole Dräger, Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock Dierkow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell