Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle mit Radfahrern, Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad in der Baldungstraße über einen abgesenkten Bordstein in die Straße ein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 67-jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem VW, wobei der 13-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Waiblingen: Radfahrer übersehen

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr übersah ein 21-jähriger Toyota-Fahrer an der Kreuzung Neustadter Hauptstraße und Ringstraße einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer auf die Motorhabe geschleudert wurde. Dabei verletzte er sich leicht. Am Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Winnenden: Einbruch

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 17:30 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Gerberstraße. Dort drangen sie mit Gewalt in eine Wohnung ein und entwendeten daraus Computer und eine E-Gitarre im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Ferner hinterließen die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07195 6940 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell