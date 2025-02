POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 08.02.2025 kam es um kurz nach 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Sauterstraße. Ein hellblauer SUV beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen Renault Megane mit NW-Kennzeichen und entfernte sich dann anschließend von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321 854-0 oder per Mail an ...

