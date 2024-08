Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer (17.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Wegen seiner auffälligen Fahrweise ist ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Samstag in den Fokus einer Polizeistreife geraten. Gegen 1.30 Uhr fiel den Beamten ein Ford auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung des Kreuzstraßentunnels in den Aesculap-Kreisverkehr in Richtung Möhringen fuhr. Und dabei im Baustellenbereich mehrfach die durchgezogene Linie ignorierte. Als die Streife dem 50 Jahre alten Fordfahrer daraufhin Anhaltesignale gab, fuhr dieser entgegen der erlaubten Einfahrt in die Ausfahrt des Bahnhofs ein, wo er schließlich anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Wert von knapp 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der 50-Jährige musste sein Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein.

