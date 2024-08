POL-KN: (Tuttlingen) Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt (18.08.2024)

Tuttlingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weimarstraße angegriffen. Gegen 18 Uhr parkte ein 62-Jähriger auf dem "Familienparkplatz" vor dem REWE. Während er sich mit einem Bekannten unterhielt kam ein unbekannter Mann hinzu und sprach ihn darauf an, dass er unberechtigt auf dem Parkplatz stehe. ...

mehr